RADIO 2000 DEINE CHANCE

RADIO 2000 Aktuell



Nutze deine Chance! Du kannst Singen oder spielst gut ein Musikintrument, liebst Schlager oder Volksmusik, musizierst alleine, im Duo oder in einer Gruppe, dann schick uns einfach dein Musikvideo via Facebook (hier) oder Whatsapp (324 80 111 08) bis zum 31. August 2017. Die Besten treten am 15. Oktober 2017 in Stegen gegeneinader an und haben die Chance groß rauszukommen!